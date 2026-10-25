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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 жовтня
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 26 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли не можна піддаватися зневірі — вищі сили можуть розцінити таку поведінку як ознаку невдячності та надовго позбавити свого заступництва.
Місяць рекомендує
Ділові переговори, призначені на цей день, бажано провести в неформальній обстановці: надмірна офіційність не сприятиме взаєморозумінню між партнерами. Навіть якщо у нас — як нам здасться — з’явиться привід для поганого настрою, не можна дозволяти йому посилитися і довести нас до депресії: потрібно шукати хороше навіть у дрібницях — це найкращий спосіб відновити спокій у душі.
Місяць застерігає
Цей день несприятливий для фізичної активності — насамперед щодо занять спортом: замість звичного припливу сил ми, найімовірніше, відчуємо втому, роздратування та апатію. З емоційними гойдалками, які випробовуватимуть нас на міцність цього дня, можна й потрібно боротися: бажано зосередитися на хорошому та не брати близько до серця негатив.
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