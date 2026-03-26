Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 березня?
Місяць розповідає
День засилля темних сил, які отримують необмежену владу над людьми, тому дуже важливо дотримуватися акуратності й обережності. Особливо це стосується стосунків з людьми з оточення, але розв’язанням ділових, професійних і фінансових питань теж не варто нехтувати.
Місяць рекомендує
Для активної діяльності день несприятливий, за найменшої можливості його потрібно провести в тиші, спокої, усамітненні. У цей час також дуже важливо практикувати позитивне мислення: що більше хорошого ми бачитимемо в подіях, що відбуваються, та в інших людях, то ліпше складеться як життєва ситуація, так і стосунки з оточенням.
Місяць застерігає
Небажано звертати увагу на погані передчуття, які не матимуть нічого спільного з реальністю, оскільки вони — лише гра космічних енергій. Також варто поберегти нерви: емоцій — здебільшого негативних — у цей час буде в надлишку, і, щоб вони не виснажили нас, необхідно їх стримувати.
