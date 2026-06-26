Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 червня?

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Місяць розповідає

День, коли минуле повертається у наше життя, приносячи з собою не лише приємні спогади, а й нагальні життєві зміни.

Місяць рекомендує

Спогади — як приємні, так і не дуже — сьогодні матимуть на нас величезний вплив, проте не варто зосереджуватися лише на минулих справах — важливо пам’ятати про майбутнє та планувати його. З’явиться чудова нагода довести до кінця проєкти, які свого часу не були завершені, та поставити крапки над «і» у невирішених стосунках з людьми.

Місяць застерігає

Від нових починань краще утриматися: у день, коли панує минуле, вони навряд чи увінчаються успіхом — як зараз, так і згодом. Конфліктів із близькими, до яких підштовхуватиме життєва ситуація, слід уникати: вони не принесуть нічого доброго — навпаки, можуть серйозно погіршити стосунки.

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