Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 грудня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 грудня?

Місяць розповідає

Час, коли зірки радять згадати про друзів і знайомих, спілкування з якими давно перервалося без видимих причин — вихідний день для цього підходить якнайкраще. Цілком можливо, що їхня поява в житті відкриє багато таємниць, на розгадку яких ми вже не сподівалися, а образа, яка розділила нас із ними, забудеться.

Реклама

Місяць рекомендує

День можна присвятити передсвятковим побутовим клопотам, яких за робочий тиждень накопичилася неабияка кількість, а вечір обов’язково потрібно провести з сім’єю. «Радитись» щодо того, як вчинити в тому чи тому випадку, треба лише з інтуїцією — вона перебуватиме на піку своїх провидницьких можливостей.

Місяць застерігає

Вирішивши сказати шпильку комусь із близьких, бажано повільно порахувати до десяти, а ще ліпше — звести все до жарту, інакше стосунки з людиною можуть серйозно зіпсуватися, а це нікому не потрібно.

Читайте також: