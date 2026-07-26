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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 липня
Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 липня?
Місяць розповідає
Потужна енергія цього дня спонукатиме до рішучих дій: не варто їй опиратися — у понеділок вона дозволить зрушити гори.
Місяць рекомендує
Будь-які проєкти, розпочаті сьогодні, приречені на успіх лише в тому разі, якщо вони будуть спрямовані не на руйнування, а на творення. Відчувши потребу у спілкуванні з людиною, яку ми давно не бачили, обов’язково потрібно написати їй або зателефонувати — найімовірніше, вона чекає на цей крок назустріч.
Місяць застерігає
Не варто спілкуватися з людьми, які ставляться до нас недоброзичливо: користі від таких розмов буде мало, а ось настрій серйозно зіпсується, що негативно позначиться на нашій професійній діяльності. Небажано також різко висловлюватися на адресу людей, які нас оточують, навіть якщо вони заслуговують на таку реакцію: потрібно виявляти поблажливість до тих, хто з якоїсь причини не зможе опанувати себе. Не найкращий день для вживання алкоголю, навіть якщо йдеться про мінімальні дози: під його впливом можна втратити самоконтроль і сказати або зробити те, про що згодом ми шкодуватимемо.
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