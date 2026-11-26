Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 листопада?

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Місяць розповідає

Один із найскладніших днів місячного календаря, негативна енергетика якого робить нас слабкими й безвольними.

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Нам бракує сил, які б дали змогу протистояти чужому — негативному — впливу. Піддавшись йому, можна зробити те, про що згодом доведеться шкодувати.

Місяць рекомендує

День — звісно, якщо буде така можливість — бажано провести на самоті. Переживання, які можуть охоплювати нас від самого ранку, треба «лікуватися» фізичною працею: вона дозволить відволіктися від негативу. Виходити з дому бажано лише для того, щоб подихати свіжим повітрям, що позитивно позначиться на самопочутті та душевній рівновазі.

Місяць застерігає

Не варто реагувати на критичні зауваження людей навколо: сьогодні саме той випадок, коли вони, як це часто буває, свідчитимуть про проблеми, які мають вони самі. Не варто витрачати всі наявні фінанси, адже вони знадобляться нам уже завтра, тож потрібно залишити щось про запас. Зустріч із друзями, навіть якщо вона була запланована заздалегідь, також краще перенести на кілька днів — сьогодні замість приємного спілкування ми ризикуємо отримати сварку, яка переросте в серйозний конфлікт.

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