Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 серпня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 серпня?

Місяць розповідає

День, коли нас переслідує невдоволення самими собою, своїми професійними досягненнями та особистим життям. Насправді таке відчуття не має нічого спільного з реальністю, воно не більше ніж вплив місячної енергетики, яка вже завтра змінить свій знак з «мінуса» на «плюс».

Місяць рекомендує

Непросту енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — наприклад, провести генеральне прибирання в оселі. Також необхідно — якщо, звісно, трапиться така нагода — відмовитися від спілкування телефоном і в месенджерах соціальних мереж: нічого, окрім моральної втоми, це не принесе.

Місяць застерігає

Рішучих кроків у професійному плані краще не робити — бажано зосередитися на рутинній і монотонній діяльності.

