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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 серпня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 серпня?

Місяць розповідає

Один із найлегших і найгармонійніших днів у всьому місячному календарі, до цілющих енергій якого слід ставитися з максимальною обережністю. Справи — до того ж не тільки професійні, а й побутові — успішними, на жаль, не будуть, тому має сенс знайти час для відпочинку та улюбленого заняття.

Місяць рекомендує

Чим би ви не займалися цього дня, намагайтеся працювати активно, не ледарювати й не відволікатися на дрібниці, інакше справи зупиняться й затягнуться надовго. Підняти настрій, який може зіпсуватися з самого ранку, допоможуть домашні справи: навівши чистоту та створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя поступово налагоджується.

Місяць застерігає

День не підходить для кардинальних життєвих змін: важливе рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього, цього дня краще не ухвалювати — воно, найімовірніше, виявиться помилковим. Від ухвалення важливих рішень — як професійних, так і побутових — цього дня краще утриматися: вони навряд чи виявляться правильними, і нам доведеться довго про них шкодувати.

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