Астрологія
143
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 січня?

Місяць розповідає

Нинішній день, як правило, є вдалим для всіх, але особливо для тих, хто не побоїться розпочати роботу над новим — професійно і фінансово важливим — проєктом.

Місяць рекомендує

Особливу увагу необхідно звернути на так звані земні справи — будівництво та ремонт. Усіма можливими способами необхідно підтримувати в собі гарний настрій — не варто дозволяти людям та обставинам зіпсувати його.

Місяць застерігає

Небажано довіряти незнайомим людям, навіть якщо вони матимуть переконливий вигляд: великий ризик того, що вони виявляться шахраями й обдурять. Не можна ухвалювати важливі рішення, ретельно не продумавши всіх деталей і не зваживши наявні докази «за» і «проти».

143
