Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 травня?
Місяць розповідає
День, коли енергію треба спрямовувати в позитивне і творче річище: негатив у цей час неприпустимий ні в чому — ні в справах, ні в словах, ні в думках: вони призведуть до неприємних наслідків.
Місяць рекомендує
Сили, відпущені нам зірками цього дня, треба витрачати ощадливо, інакше можна буде витратити основну частину енергії на дрібниці, через що на розв’язання серйозних питань їх — на превеликий жаль — уже не вистачить. Невпевненість, яку ми можемо відчути цього дня, з великою часткою ймовірності завадить нам не лише в роботі, а й в особистому житті, тому варто подумати про те, як підвищити свою самооцінку.
Місяць застерігає
Не можна втрачати контроль над своїми емоціями: сплески енергії, які ми відчуватимемо в цей час, можуть порушити емоційне тло, зробивши його нестабільним, а нас — запальними і неврівноваженими.
