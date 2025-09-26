Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 вересня?

Місяць розповідає

День, коли особливої сили набувають слова, тому потрібно максимально уважно ставитися до того, що говориш. Усе, що буде сказано сьогодні, так чи інакше відіб’ється на житті як самої людини, так і тих, хто її оточує, тому необхідно говорити лише хороше — тоді воно найближчим часом чарівним чином матеріалізується в житті.

Місяць рекомендує

Можна — звісно, якщо це необхідно — починати життя з чистого аркуша: закреслити все, що нас засмучує, і почати писати свою історію набіло, з урахуванням усіх скоєних раніше помилок. Емоції потрібно тримати під контролем завжди, але цього дня — особливо: висока ймовірність того, що під впливом раптового одкровення можна наговорити оточенню того, про що згодом доведеться пошкодувати.

Місяць застерігає

Зірки не рекомендують витрачати час на порожні розмови й суперечки: з огляду на містичні енергії дня, можна — замість справді важливих моментів — залучити в життя не найзначущіші справи і питання.

