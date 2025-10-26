- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 жовтня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли дається взнаки інтуїція — з її допомогою можна знайти відповіді навіть на найскладніші — «завислі» з минулих часів — питання.
Місяць рекомендує
Можна планувати майбутні проєкти: завдяки проникливості, яка буде притаманна нам цього дня, вдасться скласти максимально реальні й водночас успішні плани. Вирішення професійних питань, яких не можна уникнути, бажано запланувати на першу половину дня, а другу присвятити рідним і близьким людям, а також друзям, з якими ми давно не бачилися.
Місяць застерігає
Від активних дій, незважаючи на початок робочого тижня, зірки рекомендують утриматися, успіхом вони однаково не увінчаються.