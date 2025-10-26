Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли дається взнаки інтуїція — з її допомогою можна знайти відповіді навіть на найскладніші — «завислі» з минулих часів — питання.

Місяць рекомендує

Можна планувати майбутні проєкти: завдяки проникливості, яка буде притаманна нам цього дня, вдасться скласти максимально реальні й водночас успішні плани. Вирішення професійних питань, яких не можна уникнути, бажано запланувати на першу половину дня, а другу присвятити рідним і близьким людям, а також друзям, з якими ми давно не бачилися.

Місяць застерігає

Від активних дій, незважаючи на початок робочого тижня, зірки рекомендують утриматися, успіхом вони однаково не увінчаються.