ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 жовтня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли дається взнаки інтуїція — з її допомогою можна знайти відповіді навіть на найскладніші — «завислі» з минулих часів — питання.

Місяць рекомендує

Можна планувати майбутні проєкти: завдяки проникливості, яка буде притаманна нам цього дня, вдасться скласти максимально реальні й водночас успішні плани. Вирішення професійних питань, яких не можна уникнути, бажано запланувати на першу половину дня, а другу присвятити рідним і близьким людям, а також друзям, з якими ми давно не бачилися.

Місяць застерігає

Від активних дій, незважаючи на початок робочого тижня, зірки рекомендують утриматися, успіхом вони однаково не увінчаються.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie