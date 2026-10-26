Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 жовтня?

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Місяць розповідає

День, коли все, що відбувається з людиною або навколо неї, є відображенням її світогляду зокрема та ставлення до життя загалом.

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Місяць рекомендує

Важливо звертати увагу на події цього дня та слова інших людей: якщо вчасно зробити з них правильні висновки, то вдасться виправити вже припущені помилки та не допустити нових. Також необхідно покладатися на власний розум: дослухатися до чужих порад небажано, особливо якщо нам будуть активно їх нав’язувати — важливо зрозуміти, у чому полягає інтерес того, хто це робить. Рідкісний дар красномовства, яким нагородять нас зірки цього дня, дозволить переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнепоступливіших опонентів, головне — не використовувати свої здібності на шкоду комусь.

Місяць застерігає

Небажано відповідати агресією на агресію: потрібно дати людині відчути силу власної злості, «віддзеркаливши» її, а для цього цілком достатньо просто не звертати уваги на її провокаційну поведінку. У жодному разі не варто вважати, що висока мета виправдовує низькі засоби: можливо, цього дня це дозволить досягти бажаного, але згодом ми пошкодуємо про свою нерозбірливість. У спілкуванні з іншими людьми необхідно дотримуватися максимальної тактовності — в іншому разі будь-яке необережне слово може стати причиною серйозної образи.

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