Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 березня?

Місяць розповідає

Можна ставати до роботи над будь-якими — зокрема й дуже важливими і серйозними — справами. Пріоритетними — і в цьому сенсі логічно, що нинішній місячний день випадає на вихідний — є в прямому сенсі слова земні справи: робота в саду, будівництво, ремонт.

Місяць рекомендує

Красномовство і переконливість у поєднанні з чарівністю, якою сьогодні можуть володіти навіть не найприємніші люди, дадуть змогу переконати у своїй правоті будь-кого, головне — не використовувати отриманий — на деякий час — дар на зло співрозмовникові. Вільний від роботи час зірки радять провести із сім’єю — сьогодні близькі люди особливо потребуватимуть нашої турботи й уваги.

Місяць застерігає

Не можна відмовляти тим, хто попросить про допомогу, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати частиною своїх сил і часу, інакше згодом із такою самою відмовою доведеться стикнутися самим. Категорично забороняється також дозволяти будь-кому, включно з близькими людьми, маніпулювати собою, діючи в чужих інтересах.

Читайте також:

