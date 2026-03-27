Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 березня?
Місяць розповідає
Можна ставати до роботи над будь-якими — зокрема й дуже важливими і серйозними — справами. Пріоритетними — і в цьому сенсі логічно, що нинішній місячний день випадає на вихідний — є в прямому сенсі слова земні справи: робота в саду, будівництво, ремонт.
Місяць рекомендує
Красномовство і переконливість у поєднанні з чарівністю, якою сьогодні можуть володіти навіть не найприємніші люди, дадуть змогу переконати у своїй правоті будь-кого, головне — не використовувати отриманий — на деякий час — дар на зло співрозмовникові. Вільний від роботи час зірки радять провести із сім’єю — сьогодні близькі люди особливо потребуватимуть нашої турботи й уваги.
Місяць застерігає
Не можна відмовляти тим, хто попросить про допомогу, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати частиною своїх сил і часу, інакше згодом із такою самою відмовою доведеться стикнутися самим. Категорично забороняється також дозволяти будь-кому, включно з близькими людьми, маніпулювати собою, діючи в чужих інтересах.
