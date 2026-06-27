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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 червня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 червня?

Місяць розповідає

День, протягом якого удача супроводжуватиме кожного з нас у найрізноманітніших сферах, але насамперед — в особистому житті, що цілком логічно у вихідний день.

Місяць рекомендує

Незважаючи на вихідний, не варто витрачати час і сили на домашні клопоти: дуже важливо присвятити цей час відпочинку — побувати на природі, прогулятися в парку або просто поспати — вже завтра заощаджена енергія нам знадобиться.

Цього дня за допомогою та підтримкою слід звертатися до друзів: вони не ставитимуть зайвих запитань і не зволікатимуть, а одразу ж зроблять усе, про що ми їх попросимо.

Місяць застерігає

Потужний потік енергії, який цього дня зійде на землю, зробить людей не лише неймовірно працездатними, що у вихідний день не так уже й важливо, а й надмірно емоційними, що призведе до перепадів настрою та підвищеної конфліктності. Слід уникати спілкування, без якого сьогодні цілком можна обійтися — воно, з великою ймовірністю, призведе до непотрібних сварок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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