Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 грудня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 грудня?

Місяць розповідає

День пробачення образ, які нам — навмисно чи мимоволі — завдавали інші люди.

Місяць рекомендує

Найкращий спосіб позбутися нудьги і поганого настрою — і це логічно у вихідний — зайнятися домашніми справами, до того ж тими, які приносять нам задоволення.

Місяць застерігає

Небажано спілкуватися з незнайомцями, які, на перший погляд, можуть здатися дуже симпатичними і абсолютно нешкідливими людьми, під час спілкування вони виявляться звичайними шахраями, мета яких — заволодіти чужою власністю. Також не варто давати волю негативним емоціям — вони до добра не доведуть.

