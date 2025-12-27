- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 грудня?
Місяць розповідає
День пробачення образ, які нам — навмисно чи мимоволі — завдавали інші люди.
Місяць рекомендує
Найкращий спосіб позбутися нудьги і поганого настрою — і це логічно у вихідний — зайнятися домашніми справами, до того ж тими, які приносять нам задоволення.
Місяць застерігає
Небажано спілкуватися з незнайомцями, які, на перший погляд, можуть здатися дуже симпатичними і абсолютно нешкідливими людьми, під час спілкування вони виявляться звичайними шахраями, мета яких — заволодіти чужою власністю. Також не варто давати волю негативним емоціям — вони до добра не доведуть.
