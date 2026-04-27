Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 квітня?
Місяць розповідає
День благодійності, коли робити добро іншим людям не тільки можна, а й потрібно. Воно обов’язково повернеться сторицею, тож не варто на нього скупитися.
Місяць рекомендує
Спілкування з людьми з оточення може виявитися не таким уже й приємним, як нам би того хотілося, бажано ігнорувати недоброзичливі випади з їхнього боку — так вдасться зберегти добрі стосунки, що само собою дуже важливо.
Місяць застерігає
Шкодуючи інших, не можна відчувати аналогічне почуття до самих себе, оскільки воно є деструктивним і навряд чи сприятиме успіхам — як у роботі, так і в особистому житті. Також потрібно зважувати кожне своє слово: перебуваючи в стані роздратування, легко можна наговорити того, про що згодом доведеться пошкодувати.
Читайте також:
Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Як Уран і Юпітер вплинуть на події в Україні в травні-липні 2026 року
Сонце в Тельці 20 квітня – 20 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час