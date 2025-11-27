Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 листопада

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 листопада?

Місяць розповідає

День, коли нами може опанувати темна космічна енергія, що призводить до злості, дратівливості та невмотивованої агресії.

Місяць рекомендує

Від впливу зовнішнього зла потрібно «закритися», відмовившись від спілкування з неприємними людьми та не залишаючи стін свого дому. Якщо такої можливості немає і вийти на вулицю все ж таки необхідно, потрібно виставити дистанцію між собою й оточенням, а ще ліпше взагалі скоротити спілкування до мінімуму. Будь-яке сновидіння потребує серйозної уваги та грамотного витлумачення — воно може дати відповідь на важливе запитання.

Місяць застерігає

Не варто поспішати зі згодою на пропозицію, яку нам можуть зробити сьогодні, ще краще — і зовсім відмовитися від запропонованих умов.

