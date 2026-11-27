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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 листопада
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 28 листопада?
Місяць розповідає
День, коли необхідно звертати увагу на знаки, які надсилатиме людині Всесвіт. Навіть, здавалося б, незначна деталь, на яку в інший час ми б не звернули уваги, сьогодні може мати величезне значення — необхідно взяти їх до відома.
Місяць рекомендує
Лінощі, які сьогодні відчують багато з нас, потрібно старанно долати, інакше ми ризикуємо змарнувати день, про що вже завтра пошкодуємо.
Місяць застерігає
Не можна нікого обманювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня покликана допомогти людині: коли її викриють, вона поставить нас у незручне становище. Важливо ретельно перевіряти інформацію, яка надходитиме в цей час: серед основного — достовірного — масиву можуть трапитися фейкові факти, які змусять нас припуститися помилки. В цей час також небажано виїжджати з дому — навіть недалека й нетривала поїздка може приховувати серйозні небезпеки.
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