Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 серпня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 серпня?

Місяць розповідає

День, коли кількість дій і зусиль — насамперед, у професійному плані — переходить у якість. Велика ймовірність серйозних життєвих змін, які стануть підсумком власних дій кожної людини. Також у цей час відбувається внутрішня трансформація: людина починає під іншим кутом дивитися на звичні предмети і явища, що може призвести до зміни світогляду загалом.

Місяць рекомендує

Вітаються будь-які починання — всі вони будуть приречені на успіх, тож важливо, не гаючи часу на розгойдування, братися за реалізацію найскладніших і найперспективніших проєктів.

Реклама

Місяць застерігає

Не можна сумніватися в правильності мети, яку ми перед собою поставили: інакше енергія, яка призначена для її досягнення, буде витрачена на переживання і занепокоєння. Не можна нікого обдурювати: збрехавши один раз, ми потрапимо в небезпечну «лійку», яка затягуватиме нас дедалі глибше й глибше, не даючи вирватися з безперервного ланцюга фальшивих слів і обіцянок.

Читайте також: