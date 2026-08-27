Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 серпня?

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Місяць розповідає

День — навіть у наші непрості часи — призначений для свят. Кожен може сам визначати міру веселощів, але одне залишається незмінним для всіх: важливо дотримуватися обережності. Інакше можна, втративши контроль над собою, сказати чи зробити щось таке, за що, як мінімум, вже завтра стане соромно.

Місяць рекомендує

Можна ставати до реалізації давно запланованого проєкту — настільки ж сприятливі для цього обставини складуться не скоро. Фізичні навантаження цього дня можуть призвести до травм — їх краще уникати. Можна результативно витрачати енергію, накопичену за попередній період, головне — спрямувати її на творчість, а не на суперечки та конфлікти з оточенням.

Місяць застерігає

Не можна давати емоціям навіть найменшої можливості взяти гору над здоровим глуздом — це може призвести до сварки з кимось із близьких, наслідки якої доведеться довго розбирати. Особливо уважними треба бути до людей, які нас оточують: їхня поведінка, слова і — головне! — хиби дозволять зробити висновки про їхні справжні — добрі чи не дуже — наміри щодо нас.

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