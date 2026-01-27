ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
64
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 січня?

Місяць розповідає

День, коли будь-який процес набагато важливіший за результат, тому концентруватися потрібно саме на ньому. Зірки рекомендують нам отримувати задоволення від робочого процесу, не думаючи водночас про кінцевий підсумок: нижче за свій професійний рівень ми — навіть за великого бажання — опуститися не зможемо.

Місяць рекомендує

Можна ставати до реалізації важливих професійних проєктів, вирушати у відрядження і подорожі.

Місяць застерігає

Від фінансових операцій, особливо якщо йдеться про великі суми, краще відмовитися — замість прибутку легко можна буде отримати збиток. Небажано також кидати на пів дорозі розпочаті раніше справи — повернутися до них уже не вдасться.

