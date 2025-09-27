Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 28 вересня?

Місяць розповідає

День, коли будь-які починання — навіть ті, що досі здавалися недосяжними, — виявляться до снаги. У неділю вони, найімовірніше, будуть побутовими або господарськими. У справедливості прислів’я «як гукнеш, так і відгукнеться» нам доведеться переконатися на власному досвіді: на добру справу люди навколо відповідять добром, а на злу — на жаль! — злом.

Місяць рекомендує

Важливо скористатися щасливим шансом, що випав, і взятися до здійснення проєкту, який тривалий час перебував на стадії розробки. Тепер же нездійсненне стане реальним, головне — розуміти, якої саме мети хочеться досягти.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна обманювати близьку людину — ні в дрібницях, ні в серйозних питаннях: брехня дуже швидко виявиться, і відновити стосунки в їхньому колишньому вигляді вже не вдасться.

