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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 вересня?
Місяць розповідає
Не найкращий день для початку робочого тижня, але іншого для нас сьогодні у зірок немає. Зазвичай він робить нас слабкими, залежними, покірними та підвладними чужій думці. Під стороннім впливом, який інакше, як маренням, не назвеш, ми схильні ухвалювати рішення, про які згодом шкодуватимемо.
Місяць рекомендує
Підвищену увагу треба приділяти батькам і дітям — тим, кому ми потрібні найбільше. Особливо важливо пояснити їм, що не варто довіряти малознайомим — чи зовсім незнайомим — людям, особливо якщо останні порушуватимуть у розмові тему грошей.
Місяць застерігає
Неприємні відкриття, які очікують нас цього дня, пов’язані з людьми, яких, як нам здається, ми добре знаємо. Зняті маски можуть принести нам розчарування, але — після спокійних роздумів — стане зрозуміло, що ця подія сталася вчасно: досить довіряти тим, хто нас обманює. З рештою — тими, хто сьогодні демонструватиме дивну, можливо, навіть неадекватну поведінку, — не варто конфліктувати та загострювати взаємини: вже завтра між вами все налагодиться.
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