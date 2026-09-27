Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 вересня?

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Місяць розповідає

Не найкращий день для початку робочого тижня, але іншого для нас сьогодні у зірок немає. Зазвичай він робить нас слабкими, залежними, покірними та підвладними чужій думці. Під стороннім впливом, який інакше, як маренням, не назвеш, ми схильні ухвалювати рішення, про які згодом шкодуватимемо.

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Місяць рекомендує

Підвищену увагу треба приділяти батькам і дітям — тим, кому ми потрібні найбільше. Особливо важливо пояснити їм, що не варто довіряти малознайомим — чи зовсім незнайомим — людям, особливо якщо останні порушуватимуть у розмові тему грошей.

Місяць застерігає

Неприємні відкриття, які очікують нас цього дня, пов’язані з людьми, яких, як нам здається, ми добре знаємо. Зняті маски можуть принести нам розчарування, але — після спокійних роздумів — стане зрозуміло, що ця подія сталася вчасно: досить довіряти тим, хто нас обманює. З рештою — тими, хто сьогодні демонструватиме дивну, можливо, навіть неадекватну поведінку, — не варто конфліктувати та загострювати взаємини: вже завтра між вами все налагодиться.

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