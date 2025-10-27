ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 жовтня?

Місяць розповідає

День внутрішньої трансформації, коли людина змінюється сама і переглядає свої погляди як на себе і свою діяльність, так і на світ загалом.

Місяць рекомендує

Не тільки можна, з одного боку, а й потрібно визнавати свої помилки і перепрошувати за них, а з іншого, пробачати тим, хто визнав свою провину і вирішив помиритися. Ухвалюючи рішення з важливих питань, слід дослухатися до порад інтуїції: вона зможе проаналізувати всі вихідні дані і видати потрібний результат.

Місяць застерігає

Не варто вступати в диспути з колегами і — особливо! — керівництвом: переконати їх у тому, що вони не мають рацію, однаково не вдасться, як і повернути масу витрачених на марні дискусії душевних сил

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie