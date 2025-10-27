Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 жовтня?

Місяць розповідає

День внутрішньої трансформації, коли людина змінюється сама і переглядає свої погляди як на себе і свою діяльність, так і на світ загалом.

Місяць рекомендує

Не тільки можна, з одного боку, а й потрібно визнавати свої помилки і перепрошувати за них, а з іншого, пробачати тим, хто визнав свою провину і вирішив помиритися. Ухвалюючи рішення з важливих питань, слід дослухатися до порад інтуїції: вона зможе проаналізувати всі вихідні дані і видати потрібний результат.

Місяць застерігає

Не варто вступати в диспути з колегами і — особливо! — керівництвом: переконати їх у тому, що вони не мають рацію, однаково не вдасться, як і повернути масу витрачених на марні дискусії душевних сил