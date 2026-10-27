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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 жовтня?

Місяць розповідає

Цей день характеризується потужною негативною енергетикою, коли життя може підкидати людині найрізноманітніші випробування; наша мета — витримати їх, не зламавшись.

Місяць рекомендує

Головна небезпека в цей час — піддатися власній слабкості чи чужому тиску й вчинити не так, як планували спочатку. Каяття у людей, які зрадили себе або свою мрію, настане дуже швидко, але виправити щось у більшості випадків буде запізно, а то й взагалі неможливо.

Місяць застерігає

Ухвалюючи важливе рішення, не варто орієнтуватися на думку інших людей, навіть якщо йдеться про рідних і друзів: звичайно, можна їх вислухати, але остаточне слово — і відповідальність — все-таки зірки покладають на кожного з нас. Зустріч із друзями краще відкласти: цього дня під час спілкування може спалахнути конфлікт, який зіпсує не тільки зустріч, а й стосунки загалом. Взагалі щодо людей, які в цей час можуть опинитися поруч із нами, потрібно бути максимально пильними й обережними: небезпеку, що виходить від них, важко оцінити одразу, а шкоди вони можуть завдати серйозної.

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