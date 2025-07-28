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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 липня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Луна

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 липня?

Місяць розповідає

День посилення розумових, інтелектуальних та екстрасенсорних здібностей, що якнайкраще позначається як на роботі, так і в повсякденному житті. Насамперед, успіх супроводжує тих, хто займається науковою та літературною діяльністю, аналітикою та творчістю, а також тих, хто до будь-якого — навіть суто технічного — завдання зможе підійти з несподіваного й креативного боку.

Місяць рекомендує

День — або, з урахуванням його буденного статусу, хоча б частину його — бажано провести на природі: якщо не буде можливості виїхати за місто, потрібно хоча б навідатися до найближчого парку і спокійно посидіти на траві в тіні дерев — це дасть змогу поповнити запас енергії. Також потрібно приділити час і увагу рідним і близьким людям: вдасться не лише проявити до них інтерес, якого вони так потребують, а й підзарядитися від них енергією.

Місяць застерігає

Не варто вважати себе істиною в останній інстанції, критикуючи всіх не розбираючи — велика ймовірність того, що ми помилимося у своїй оцінці, і об’єкт наших зауважень надовго затаїть на вас образу. Непорозуміння, що виникають у взаєминах із близькою людиною, в жодному разі не можна заганяти всередину: у разі найменшої напруженості потрібно винести ситуацію, що склалася, на обговорення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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