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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 червня
Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 червня?
Місяць розповідає
День, коли на поверхню виходять сили зла, які спонукають людей до недобрих думок і неблагородних вчинків. Від того, наскільки у нас вистачить сил — і бажання — протистояти негативному впливу, багато в чому залежить наше майбутнє: очистити зіпсовану карму буде непросто.
Місяць рекомендує
На професійну пропозицію, яка може надійти цього дня, не варто відповідати поспіхом: потрібно взяти час на роздуми, тоді вдасться оцінити її максимально об’єктивно. Також важливо звернути увагу на свій настрій: якщо на душі легко, отже, усе в нашому житті йде правильно; якщо ж відчуваються туга й тягар, важливо подумати про те, що ми можемо в ньому змінити.
Місяць застерігає
Не варто починати роботу над новими проєктами — вони навряд чи будуть успішними. Також у цей час існує великий ризик потрапити під чужий — негативний — вплив, тому дуже важливо виявляти обережність.
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