Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 грудня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 грудня?

Місяць розповідає

Обставини нинішнього дня сприятливі для будь-яких починань — особливо це стосується тих справ, які черех найрізноманітніші причини досі відкладали на потім — зараз їхній час настав.

Місяць рекомендує

Щодо професійних завдань краще діяти не інтуїтивно, а відповідно до заздалегідь — на початку дня, а ще краще напередодні — складеного плану, інакше доведеться постійно відволікатися то на одне, то на інше, закинувши основну справу. Виплати, які можливі цього дня, — гонорари чи премії — не варто витрачати одразу ж і без роздумів, найближчим часом гроші знадобляться для серйозного придбання.

Місяць застерігає

Жодної — навіть найважливішої та найблагороднішої — мети не можна досягати за допомогою негідних засобів — з часом стане зрозуміло, що такий підхід себе не виправдав.

