Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 квітня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 квітня?

Місяць розповідає

День, коли важливо бути готовим до зустрічі з минулим, яке може дати про себе знати будь-якої миті. Зазвичай події або люди з колишнього життя не тільки приносять нам приємні спогади, а й дають змогу розірвати коло подій, що повторюються, або закрити ситуацію, яка не була завершена раніше. У результаті події дня виявляться по-справжньому доленосними: від того, що станеться сьогодні, багато в чому залежатиме наше життя в майбутньому.

Місяць рекомендує

День сприятливий для ухвалення важливого рішення, про яке ми подумували давно — тягнути з ним і надалі сенсу немає. Можна займатися рутинними і монотонними справами, які ми вважаємо нецікавими, а тому весь час відкладали їх на потім — сьогодні вони не викличуть у нас роздратування.

Місяць застерігає

Необхідно відмовитися від спогадів, які спричиняють не найприємніші відчуття: влади над нами вони вже не мають, тому не можна дозволяти їм тягнути з нас енергію, необхідну для важливих справ. Також не варто щось доводити оточуючим: переконати їх у своїй правоті однаково не вдасться, а ось до серйозного конфлікту призвести може.

