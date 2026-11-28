Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 листопада?

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Місяць розповідає

День потужної позитивної енергетики, коли можна та потрібно діяти активно й цілеспрямовано. Це також день відмови від матеріальних благ на користь духовних.

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Місяць рекомендує

Можна вирушати в будь-які поїздки — від відряджень до подорожей: обставини складатимуться надзвичайно сприятливо, тож варто скористатися щасливим шансом. Правильно діяти в будь-якій ситуації зможуть ті, хто вчинятиме справедливо, не дозволяючи сильному образити слабкого, тоді зроблене добро неодмінно повернеться сторицею. День пройде під знаком успішного спілкування на всіх рівнях, ймовірна також поява в житті людини з минулого, з якою нас колись пов’язували романтичні стосунки.

Місяць застерігає

Справи в цей день мають бути спрямовані на творення. Руйнування, навіть якщо йдеться про підготовку оселі до ремонту, під час якої необхідно зняти старі шпалери та збити застарілу плитку, небажане.

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