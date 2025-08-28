Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 серпня?

Місяць розповідає

День, коли можна боротися з несправедливістю і допомагати оточенню — як у професійному, так і в особистому житті.

Місяць рекомендує

Будь-який вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не лише стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом. У стосунках із людьми треба виявляти доброзичливість, милосердя та великодушність принесуть відчутну користь: цілком можливо, що хтось із облагороджених нами людей захоче нам віддячити. Можна — і потрібно — виявляти ініціативу: цього дня вона — найкращий спосіб презентувати перед керівництвом свої здібності, здобути його схвалення і, як наслідок, прихильність — як моральну, так і матеріальну.

Місяць застерігає

Небажано проявляти скромність — вона, як відомо, є найкоротшим шляхом до невідомості, і сьогодні завадить досягти успіху в усіх сферах життя.

