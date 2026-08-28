Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 серпня?

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Місяць розповідає

День, коли легко піддатися чужому впливу і, діючи відповідно до порад чи вказівок оточення, вчинити зовсім не так, як ми спочатку хотіли.

Місяць рекомендує

Важливо пам’ятати, що рішення, які ми ухвалюємо, — а отже, і перемога чи відповідальність за них — лежать винятково на нас самих. З великою ймовірністю, цього дня все буде випадати з рук, тож роботу над серйозними справами краще відкласти, а поки що зайнятися дрібними справами, які можна буде швидко завершити. Запорука успіху майбутнього дня, навіть якщо він стосуватиметься домашніх справ, полягає в тому, щоб від самого ранку ретельно його розпланувати: дотримуючись пунктів свого списку, вдасться встигнути набагато більше, ніж зазвичай.

Місяць застерігає

Не варто звинувачувати оточення у своїх помилках і хибах — це буде несправедливо щодо нього; краще подумати про те, як виправити ситуацію, в яку ми, самі того не бажаючи, потрапили. Також цього дня на нас чекають не найприємніші відкриття: виявиться, що люди, які здавалися нам друзями, насправді використовували наші професійні та життєві успіхи, щоб паразитувати на нас.

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