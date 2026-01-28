ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 січня?

Місяць розповідає

День несприятливий для важливих справ, тому їх бажано перенести на інший час.

Місяць рекомендує

Можна — і потрібно — займатися благодійністю, але тільки в тому разі, якщо об’єкт уваги справді потребує допомоги, а не прикидається знедоленим. Час сприяє з’ясуванню стосунків із коханою людиною, але — з однією умовою: не можна зводити розмову до сварки — це призведе до затяжного конфлікту, який не так легко буде залагодити.

Місяць застерігає

До нових починань краще не братися — вони навряд чи вдадуться. Розв’язання фінансових питань потрібно відкласти, а від торговельних операцій і зовсім відмовитися — успіхом вони не увінчаються.

