ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 вересня?

Місяць розповідає

День негативної енергетики, яка змушує людину сумніватися в собі та своїх силах і штовхає її в обійми шахраїв, що активізуються в такі часи. Події цього дня напряму залежатимуть від нашого внутрішнього стану: на що налаштуємося, те, зрештою, й отримаємо, тож треба готуватися до хорошого — позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

Місяць рекомендує

День надасть чудову можливість перезавантажити стосунки з коханою людиною, наслідком чого, можливо, стане другий медовий місяць.

Місяць застерігає

Великий ризик впасти в депресію — щоб цього не сталося, необхідно якомога менше контактувати зі своїм оточенням і якомога більше приділяти уваги своєму душевному стану — спілкуватися з приємними людьми або читати хорошу літературу. Небажано виконувати роботу за інших — вони, на жаль, однаково цього не оцінять, тож потрібно зосередитися на тому, що ми запланували самі, від решти ж дій відмовитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie