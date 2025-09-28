Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 вересня?

Місяць розповідає

День негативної енергетики, яка змушує людину сумніватися в собі та своїх силах і штовхає її в обійми шахраїв, що активізуються в такі часи. Події цього дня напряму залежатимуть від нашого внутрішнього стану: на що налаштуємося, те, зрештою, й отримаємо, тож треба готуватися до хорошого — позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

Реклама

Місяць рекомендує

День надасть чудову можливість перезавантажити стосунки з коханою людиною, наслідком чого, можливо, стане другий медовий місяць.

Місяць застерігає

Великий ризик впасти в депресію — щоб цього не сталося, необхідно якомога менше контактувати зі своїм оточенням і якомога більше приділяти уваги своєму душевному стану — спілкуватися з приємними людьми або читати хорошу літературу. Небажано виконувати роботу за інших — вони, на жаль, однаково цього не оцінять, тож потрібно зосередитися на тому, що ми запланували самі, від решти ж дій відмовитися.