Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 жовтня?

Місяць розповідає

День потужної, але, на жаль, негативної енергетики, яка чинить несприятливий вплив на все живе на Землі. Щоб протистояти їй, важливо пам’ятати про елементарні правила безпеки, особливо це стосується стосунків із людьми — як близькими, так і сторонніми.

Реклама

Місяць рекомендує

День сприятливий для очищення організму — як на ментальному, так і на фізичному рівні: бажано читати хорошу літературу, слухати класичну музику, займатися йогою, пити трав’яні чаї і чисту, негазовану воду, приймати ванну з морською сіллю.

Місяць застерігає

Не можна спілкуватися з людьми, доброзичливість яких викликає в нас бодай найменші сумніви — цілком можливо, що їхні наміри далеко не такі чисті й шляхетні, як це може видатися на перший погляд. Не варто виявляти негативні емоції — вони підживлюють сили зла, яких цього дня і так предостатньо.