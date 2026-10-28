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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли кожна людина зможе поглянути на себе ніби збоку, проаналізувавши свою поведінку та зробивши з неї висновки — як із успіхів, так і з помилок.

Місяць рекомендує

Щоб досягти успіху, завжди потрібно вірити у свої сили, інакше доведеться витратити час на марні спроби виконати навіть найпростіший рух — весь день піде нанівець. День сприятливий для шопінгу: усе, що буде придбано цього дня, виявиться гарної якості й прослужить вам вірою й правдою довгі роки, особливо це стосується сезонних товарів, необхідних у цей — наближається зима — час.

Місяць застерігає

Небажано відвідувати перукарню: стрижка та фарбування волосся — особливо у світлі відтінки — можуть негативно позначитися на психічному здоров’ї та навіть призвести до депресії. З’ясовуючи стосунки з близькою людиною, дуже важливо не перейти межу, що відокремлює звичайну розмову від сварки та конфлікту — він може стати довготривалим.

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