Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 березня?

Місяць розповідає

День, коли різко зростає вплив на нашу психіку зовнішніх обставин — як позитивних, так і негативних. Можна піддатися тиску інстинктів, чужим маніпуляціям, послабити самоконтроль і втратити спонукальні причини активно жити й діяти.

Місяць рекомендує

Дуже важливо уникати лінощів, через які можна втратити серйозні шанси досягти успіху в усіх сферах життя, але насамперед — у бізнесі та професії. Можна відновлювати справедливість і захищати тих, кого несправедливо образили — у майбутньому це обов’язково зарахується.

Місяць застерігає

Необхідно уникати спонтанних, необдуманих вчинків — таким чином можна припуститися безлічі помилок, багато з яких виправити вже не вдасться, тож краще від них утриматися. Від розв’язання важливих питань, хоч би якого життєвого напряму вони стосувалися, цього дня потрібно відмовитися — через велику кількість перешкод, які обов’язково виникнуть на шляху, отримати позитивний результат не вдасться.

