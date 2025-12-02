Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 грудня?

Місяць розповідає

День підвищеної ділової активності, але удача супроводжуватиме лише тих, хто зможе перейти від слів — нехай і дуже переконливих — до справи. Тільки так можна буде досягти всіх поставлених цілей — як професійних, так і особистих.

Місяць рекомендує

Взявшись до нового проєкту, необхідно довести його до кінця, інакше незабаром один огріх чіплятиметься за інший, і вибратися з такого цейтноту буде дуже складно. Можна ухвалювати давно назріле рішення, на яке досі з якоїсь причини не вистачало часу або сил — сьогодні всі доводи вдасться оцінити об’єктивно, а отже, рішення буде правильним.

Місяць застерігає

Тримати себе в руках, не дозволяючи розгулятися емоціям, необхідно завжди, а сьогодні — особливо: перепади настрою, від яких ми можемо страждати в цей час, можуть зіпсувати стосунки з людьми навколо — як друзями й колегами, так і близькими.

