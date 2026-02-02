ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 лютого?

Місяць розповідає

Неоднозначний день: з одного боку, він несе настрій радості та веселощів, яким не можна нехтувати, з іншого — вимагає контролю над своїми емоціями і, як наслідок, поведінкою.

Місяць рекомендує

Ухвалюючи важливе рішення, хоч би якої сфери діяльності воно стосувалося, важливо «консультуватися» винятково з внутрішнім голосом — розуму сьогодні довіряти не варто, його висновки можуть підвести. Тим, чия професія пов’язана з творчістю, зірки наполегливо рекомендують братися за реалізацію нових проєктів — будучи завершеними, вони принесуть своїм творцям і гроші, і славу.

Місяць застерігає

Через ризик підхопити інфекцію необхідно уникати місць масового скупчення людей і остерігатися переохолодження.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie