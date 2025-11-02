ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 листопада

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 3 жовтня?

Місяць розповідає

Енергетично найсильніший — і найщасливіший — день місячного циклу. Удача — насамперед професійна — супроводжуватиме тих, хто впевнений у власних силах і готовий рішуче рухатися до поставленої мети.

Місяць рекомендує

Професійний успіх чекає переважно на тих, хто зможе спланувати сьогоднішній день погодинно, а ще краще — похвилинн, що не дасть вам відволіктися на розв’язання другорядних питань. Можна якісно покращувати своє життя: розпочинати роботу над новими проєктами, брати на себе додаткове робоче навантаження, що принесе збільшення доходів, а також освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки і серця та відповідати на неї — звісно ж, згодою. Необхідно використати шанс показати себе керівництву з кращого боку: можливо, воно недостатньо цінує декого з нас, тож саме час виправити цю несправедливість.

Місяць застерігає

Не варто брати близько до серця випади недоброзичливо налаштованих людей: їхня думка навряд чи має для вас хоч якесь значення, тож рекомендується берегти нерви.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie