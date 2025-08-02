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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 серпня?

Місяць розповідає

День, коли не варто приховувати від оточення своїх почуттів, особливо якщо йдеться про близьких людей — навпаки, потрібно максимально демонструвати їм своє добре ставлення.

Місяць рекомендує

Можна зізнаватися в коханні або робити пропозицію руки та серця. Бажано також вирушати в будь-які поїздки та подорожі — вони виявляться на рідкість вдалими. Найкращий спосіб позбутися власних проблем — перемкнутися на ті, що існують у житті інших людей: ми переконаємося, що наші труднощі не настільки серйозні, як нам здається.

Місяць застерігає

Дуже важливо стежити за тим, що ми говоримо і навіть думаємо: у пориві дратівливості погані слова й думки практично одразу ж можуть обернутися проти нас самих, тому краще не ризикувати. Також не можна ухвалювати важливі рішення — надто великий ризик неправильно прочитати аргументи «за» й «проти» та припуститися помилки, яку складно буде виправити, краще присвятити цей час відпочинку — як і годиться у вихідний день.

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