Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 січня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 січня?

Місяць розповідає

День, коли значно активізуються сили зла, починаючи чинити значний вплив на наше життя. Навіть найдоброзичливіші люди можуть почати демонструвати негативні риси характеру, серед яких переважатимуть заздрість і злість.

Місяць рекомендує

Через велику ймовірність сварок і конфліктів, які можуть виникнути навіть між близькими людьми, сьогоднішній день краще провести на самоті, максимально згорнувши спілкування.

Місяць застерігає

Також велика ймовірність піти на поводі у маніпуляторів і стати жертвою шахраїв, яких у цей час розведеться надмірна кількість.

