Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 січня?
Місяць розповідає
День, коли значно активізуються сили зла, починаючи чинити значний вплив на наше життя. Навіть найдоброзичливіші люди можуть почати демонструвати негативні риси характеру, серед яких переважатимуть заздрість і злість.
Місяць рекомендує
Через велику ймовірність сварок і конфліктів, які можуть виникнути навіть між близькими людьми, сьогоднішній день краще провести на самоті, максимально згорнувши спілкування.
Місяць застерігає
Також велика ймовірність піти на поводі у маніпуляторів і стати жертвою шахраїв, яких у цей час розведеться надмірна кількість.
