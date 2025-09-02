ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 вересня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і що рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 3 вересня?

Місяць розповідає

День, коли обов’язково потрібно робити добро іншим людям — підтримувати їх як матеріально й фізично, так і на словах.

Місяць рекомендує

Сьогодні може з’явитися можливість здобути ще одну освіту або просто нові знання і навички. Не варто нею нехтувати: особливу увагу треба звернути на професію, яка принесе не лише гроші, а й задоволення.

Місяць застерігає

Категорично не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто по неї звернеться: навіть якщо не захочеться робити зайвих рухів, потрібно спробувати перебороти себе — добро швидко повернеться назад. Також важливо більше мовчати і менше говорити, адже сказавши зайве, легко можна нажити собі нових ворогів.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie