Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 вересня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і що рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 3 вересня?
Місяць розповідає
День, коли обов’язково потрібно робити добро іншим людям — підтримувати їх як матеріально й фізично, так і на словах.
Місяць рекомендує
Сьогодні може з’явитися можливість здобути ще одну освіту або просто нові знання і навички. Не варто нею нехтувати: особливу увагу треба звернути на професію, яка принесе не лише гроші, а й задоволення.
Місяць застерігає
Категорично не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто по неї звернеться: навіть якщо не захочеться робити зайвих рухів, потрібно спробувати перебороти себе — добро швидко повернеться назад. Також важливо більше мовчати і менше говорити, адже сказавши зайве, легко можна нажити собі нових ворогів.
