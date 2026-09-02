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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 вересня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 вересня?

Місяць розповідає

Не найлегший день за місячним календарем, коли на людину можуть чекати неприємності — як фізичного, так і морального характеру. І якщо від загрози фізичної агресії можна сховатися в стінах власного дому, то впоратися з невдоволенням собою та своїм життям буде складніше. Зірки рекомендують згадати про те, що депресивний настрій — не більше ніж вплив місячної доби, від якого вже завтра не залишиться й сліду.

Місяць рекомендує

Складну енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — наприклад, провести генеральне прибирання в домі або зайнятися сезонними садово-городніми роботами. Також цього дня необхідно — якщо, звичайно, трапиться така нагода — відмовитися від спілкування з оточенням: нічого, крім моральної втоми, це не принесе.

Місяць застерігає

З невпевненістю у своїх силах потрібно боротися всіма можливими способами — низька самооцінка може зашкодити як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Не варто «підживлювати» своєю енергією токсичних людей, які можуть провокувати нас на неадекватні реакції, краще ставитися до їхніх витівок спокійно — так спрямована проти нас злоба повернеться назад. У жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо здається, що без нас там ніяк не обійдуться: як це зазвичай буває, сторони, що ворогують, помиряться, а ми можемо залишитися винними для кожної з них.

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