Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли можна активно діяти у всіх сферах діяльності — від професійної до особистого життя, але розпорошуватися водночас не варто — досягти успіху вдасться тільки тим, хто зможе вибрати один — особливо важливий — напрямок.
Місяць рекомендує
Зіткнувшись із проблемами, коріння яких сягає в минуле, необхідно відтворити в пам’яті супутні їм події й зрозуміти, на якому етапі ми припустилися помилки. Вирішуючи, що робити в кожному конкретному — найімовірніше, пов’язаному з особистим життям — випадку, не варто слухати порад оточення, — звірятися треба тільки зі своїми власними думками.
Місяць застерігає
Небажано братися за реалізацію серйозних професійних проєктів, краще підбирати «хвости», які ми маємо. Не варто робити критичні зауваження: образа, яку затаять ті, на кого вони будуть спрямовані, з великою часткою ймовірності призведе до серйозного довготривалого конфлікту.
