ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли можна активно діяти у всіх сферах діяльності — від професійної до особистого життя, але розпорошуватися водночас не варто — досягти успіху вдасться тільки тим, хто зможе вибрати один — особливо важливий — напрямок.

Місяць рекомендує

Зіткнувшись із проблемами, коріння яких сягає в минуле, необхідно відтворити в пам’яті супутні їм події й зрозуміти, на якому етапі ми припустилися помилки. Вирішуючи, що робити в кожному конкретному — найімовірніше, пов’язаному з особистим життям — випадку, не варто слухати порад оточення, — звірятися треба тільки зі своїми власними думками.

Місяць застерігає

Небажано братися за реалізацію серйозних професійних проєктів, краще підбирати «хвости», які ми маємо. Не варто робити критичні зауваження: образа, яку затаять ті, на кого вони будуть спрямовані, з великою часткою ймовірності призведе до серйозного довготривалого конфлікту.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie