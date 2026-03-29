Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 березня?
Місяць розповідає
День всесвітньої гармонії, яка панує у світі кожної людини — як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні. Це також час філософського ставлення до життя, коли потрібно або змінювати своє життя в потрібному нам напрямі, або спокійно — без емоцій — приймати все, що нам не до снаги змінити.
Місяць рекомендує
Сьогодні можна — і потрібно — виправляти помилки, яких припустилися раніше, хоч би якої галузі нашого життя вони стосувалися — це дасть змогу не тільки виправити ситуацію, а й зробити важливі висновки на майбутнє.
Місяць застерігає
У жодному разі не можна відступати від ухвалених раніше професійних рішень: діяти потрібно так, як було заплановано від самого початку, тільки в такому разі можна домогтися бажаних результатів. Розмову з близькими людьми, навіть у разі категоричної незгоди з того чи іншого приводу, у жодному разі не можна перетворювати на банальну сварку — її наслідки можуть ще довго негативно впливати на наші стосунки.
