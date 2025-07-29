Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 липня?

Місяць розповідає

День, коли у будь-якої — навіть найапатичнішої — людини енергія битиме через край, надаючи сили — як фізичні, так і моральні. Однак відчуття всесильності може виявитися помилковим, що необхідно враховувати, плануючи, складаючи план справ, що підлягають реалізації. Також можна висловлювати бажання — як вголос, так і про себе, але робити це потрібно обережно й продумано, врахувавши найдрібніші деталі, в іншому разі Всесвіт, сприйнявши наші слова буквально, може дати нам зовсім не те, що нам потрібно.

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Місяць рекомендує

Енергії, якою наділять нас цього дня зірки, вистачить на будь-які — навіть дуже складні — проєкти, але поспішати з ними не варто — спочатку потрібно ретельно підготуватися, а вже потім братися за роботу. Будь-яке добро, зроблене сьогодні, дуже швидко повернеться сторицею, тому не варто скупитися на добрі справи. Агресивно налаштованих людей сьогодні — втім, як і завжди, — потрібно оминати: чого від них очікувати, не знають навіть вони самі, тому не варто наражатися на небезпеку, зокрема й фізичну.

Місяць застерігає

Важливо стежити за кожним своїм словом: необережне висловлювання може негативно позначитися на стосунках з оточенням. Не можна ледарювати: давши собі змогу розслабитися, ми ризикуємо втратити вдалі шанси досягти успіху в професійній діяльності, про що згодом шкодуватимемо.

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