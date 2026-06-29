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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 червня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 червня?
Місяць розповідає
День абсолютної світової гармонії, коли в матеріальному плані важливо дотримуватися помірності, а в моральному — прагнути до душевної рівноваги та спокою.
Місяць рекомендує
Необхідно ретельно прибрати в домі, перебрати речі та позбутися тих, якими ми давно не користуємося. Можна — і потрібно дарувати подарунки, до того ж не тільки неживі предмети, а й домашніх тварин. Бажано вирушати в поїздки, які давно були заплановані — як відрядження, так і подорожі, особливо якщо вони пов’язані з відвідуванням місць сили. Також цей час є сприятливим для примирення з тими, з ким ми посварилися останнім часом — не варто втрачати шанс налагодити стосунки.
Місяць застерігає
Не варто надто напружуватися, особливо якщо йдеться про важливі професійні цілі: досягти їх однаково не вдасться, водночас доведеться витратити дуже багато сил і часу, але водночас — практично даремно.
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