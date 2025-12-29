Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 30 грудня?

Місяць розповідає

День успішної роботи над професійними та фінансовими проєктами будь-якого ступеня складності, які буквально приречені на успіх. Тож потрібно діяти, не гаючи часу.

Місяць рекомендує

Можна — і потрібно — займатися благодійністю: вона принесе не лише моральне задоволення, а й, що важливо, вагомий прибуток у майбутньому — будь-яку добру справу буде гідно винагороджено.

Місяць застерігає

Важливо зважувати кожне своє слово, інакше, перебуваючи в стані крайньої дратівливості, легко можна буде образити когось із близьких людей. Бажано також уникати змін — як на роботі, так і в особистому житті: зірки впевнені, що до успіху такі вчинки не приведуть.

