Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 грудня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 30 грудня?
Місяць розповідає
День успішної роботи над професійними та фінансовими проєктами будь-якого ступеня складності, які буквально приречені на успіх. Тож потрібно діяти, не гаючи часу.
Місяць рекомендує
Можна — і потрібно — займатися благодійністю: вона принесе не лише моральне задоволення, а й, що важливо, вагомий прибуток у майбутньому — будь-яку добру справу буде гідно винагороджено.
Місяць застерігає
Важливо зважувати кожне своє слово, інакше, перебуваючи в стані крайньої дратівливості, легко можна буде образити когось із близьких людей. Бажано також уникати змін — як на роботі, так і в особистому житті: зірки впевнені, що до успіху такі вчинки не приведуть.
